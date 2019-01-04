CNN: госдолг США вырос более чем на $2 трлн за время правления Трампа

Государственный долг США увеличился более чем на $2 трлн за почти два года президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Отмечается, что теперь он составляет $21,974 трлн.

Как подчёркивает телеканал, госдолг США начал активно расти после финансового кризиса 2008 года. Когда же к власти в стране пришёл Трамп, то задолженность начала сокращаться, однако из-за налоговой реформы в конце 2017 года государственный долг начал вновь расти и к концу прошлого года составил $20,455 трлн.

По информации Бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года.

В ноябре СМИ сообщили, что Трамп пообещал начать выплату госдолга США.