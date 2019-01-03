Неизвестные похитили сына члена Конституционной ассамблеи Ливии
- Reuters
«Неизвестные люди похитили моего 10-летнего сына Абдуллаха Архуму», — заявил он.
По словам Архумы, похищение произошло около музыкального института в городе Сабха на юго-западе страны.
Он отметил, что автомобиль Hyundai Avante с затемнёнными окнами остановился напротив дома, где неизвестные посадили мальчика в машину.
Архума добавил, что пока никто из злоумышленников с ним не связывался.
Ранее рядом со зданием Министерства иностранных дел в столице Ливии Триполи произошёл взрыв.
У входа один смертник совершил самоподрыв, второй получил пулевое ранение и скончался. По некоторым данным, всего нападавших было семеро.