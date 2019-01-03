Неизвестные похитили сына члена Конституционной ассамблеи Ливии

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Неизвестные похитили 10-летнего ребёнка в Ливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его отца — члена Конституционной ассамблеи страны Умара Архумы.
Неизвестные похитили сына члена Конституционной ассамблеи Ливии
  • Reuters

«Неизвестные люди похитили моего 10-летнего сына Абдуллаха Архуму», — заявил он.

По словам Архумы, похищение произошло около музыкального института в городе Сабха на юго-западе страны.

Он отметил, что автомобиль Hyundai Avante с затемнёнными окнами остановился напротив дома, где неизвестные посадили мальчика в машину.

Архума добавил, что пока никто из злоумышленников с ним не связывался.

Ранее рядом со зданием Министерства иностранных дел в столице Ливии Триполи произошёл взрыв.

У входа один смертник совершил самоподрыв, второй получил пулевое ранение и скончался. По некоторым данным, всего нападавших было семеро. 

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