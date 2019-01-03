Американский лидер Дональд Трамп вновь проведёт переговоры по шатдауну с лидерами конгресса. Об этом информирует Fox News.

Отмечается, что в среду 2 января состоялась встреча Трампа с лидерами конгресса, на которой обсуждалась безопасность границ США.

Как сообщает телеканал, «судя по всему, заседание закончилось без какого-либо прогресса в урегулировании продолжающегося частичного прекращения работы федерального правительства».

«Президент попросил нас вернуться в пятницу», — сообщил лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти.

22 декабря в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства.