Трамп вновь проведёт переговоры по шатдауну с лидерами конгресса

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Американский лидер Дональд Трамп вновь проведёт переговоры по шатдауну с лидерами конгресса. Об этом информирует Fox News.

Отмечается, что в среду 2 января состоялась встреча Трампа с лидерами конгресса, на которой обсуждалась безопасность границ США.

Как сообщает телеканал, «судя по всему, заседание закончилось без какого-либо прогресса в урегулировании продолжающегося частичного прекращения работы федерального правительства».

«Президент попросил нас вернуться в пятницу», — сообщил лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти.

22 декабря в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства.

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