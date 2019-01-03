CNN: Ромни не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году

Митт Ромни заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Об этом информирует CNN.

«Нет. Возможно, вы слышали, что я баллотировался раньше... У меня был этот опыт. И, кстати, я признаю, что президент был успешным. И я не был. Он сделал то, что я не смог сделать. Он выиграл. И я это признаю и ценю это. Но нет, я больше не буду баллотироваться», — заявил Ромни.

В феврале 2018 года сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп поддержал кандидатуру Митта Ромни на пост сенатора от штата Юта.