Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж
- Reuters
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство Сирии.
«В соответствии с договорённостями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года колонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж, двигаясь в сторону восточного берега реки Евфрат», — сообщило министерство.
Ранее сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают.
28 декабря стало известно, что подразделения сирийской армии вошли в город Манбидж на севере страны, который ранее контролировали курдские формирования.