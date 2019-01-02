Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж

Минобороны Сирии заявило, что сирийский город Манбидж покинули уже около 400 бойцов сил самообороны сирийских курдов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство Сирии.

«В соответствии с договорённостями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года колонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж, двигаясь в сторону восточного берега реки Евфрат», — сообщило министерство.

Ранее сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают.

28 декабря стало известно, что подразделения сирийской армии вошли в город Манбидж на севере страны, который ранее контролировали курдские формирования.