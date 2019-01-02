Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж

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Минобороны Сирии заявило, что сирийский город Манбидж покинули уже около 400 бойцов сил самообороны сирийских курдов.
Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж
  • Reuters

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство Сирии.

«В соответствии с договорённостями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года колонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж, двигаясь в сторону восточного берега реки Евфрат», — сообщило министерство.

Ранее сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают.

28 декабря стало известно, что подразделения сирийской армии вошли в город Манбидж на севере страны, который ранее контролировали курдские формирования.

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