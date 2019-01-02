Следующие из Петербурга в Финляндию поезда задерживаются из-за шторма

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Поезда международного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки задерживаются из-за шторма, также из-за метеоусловий опаздывают поезда по всей Финляндии.
Следующие из Петербурга в Финляндию поезда задерживаются из-за шторма
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на финского оператора железных дорог VR, поезд №783 из Санкт-Петербурга задерживается на 20 минут. Поезд №21 из Хельсинки в Оулу задержан на 90 минут, поезд №22 из Рованиеми в Хельсинки — на 50 минут, поезд №46 из Ваасы в Хельсинки — на 65 минут.

Всего задержано более десяти поездов.

Ранее сообщалось, что в Дании на одном из самых длинных в мире мостов под названием Большой Бельт, который соединяет острова Фюн и Зеландия, произошла железнодорожная авария.

В результате погибли шесть человек, 16 получили ранения.

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