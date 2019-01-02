Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Речь идёт о подписи к снимку новогоднего фейерверка в центре города.

«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Дипломаты призвали телеканал «не следовать сценарию России».

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) посчитал экономические показатели Крыма российскими.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.