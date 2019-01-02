Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
- © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Речь идёт о подписи к снимку новогоднего фейерверка в центре города.
«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Дипломаты призвали телеканал «не следовать сценарию России».
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) посчитал экономические показатели Крыма российскими.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.