Четыре человека пострадали в результате ЧП с поездом в Каталонии

Четыре человека пострадали в результате того, что поезд врезался в столб в Каталонии.

Reuters

Об этом сообщает El Periodico. Отмечается, что инцидент произошёл на железнодорожной станции Сант-Адриа. 🔴🔴 ÚLTIMA HORA: Un descarrilamiento del Trambesòs provoca varios heridos en la Estació de Sant Adrià. #Santadriapic.twitter.com/bflAXYRXQU — Diari de Sant Adrià (@DiariStAdria) 2 января 2019 г. По данным портала, травмы получили водитель состава и три пассажира. В настоящий момент специалисты выясняют причины происшествия. Ранее стало известно, что шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт в Дании.