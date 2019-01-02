Четыре человека пострадали в результате ЧП с поездом в Каталонии
- Reuters
Об этом сообщает El Periodico.
Отмечается, что инцидент произошёл на железнодорожной станции Сант-Адриа.
🔴🔴 ÚLTIMA HORA: Un descarrilamiento del Trambesòs provoca varios heridos en la Estació de Sant Adrià. #Santadriapic.twitter.com/bflAXYRXQU— Diari de Sant Adrià (@DiariStAdria) 2 января 2019 г.
По данным портала, травмы получили водитель состава и три пассажира.
В настоящий момент специалисты выясняют причины происшествия.
Ранее стало известно, что шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт в Дании.