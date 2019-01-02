Четыре человека пострадали в результате ЧП с поездом в Каталонии

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Четыре человека пострадали в результате того, что поезд врезался в столб в Каталонии.
Четыре человека пострадали в результате ЧП с поездом в Каталонии
  • Reuters

Об этом сообщает El Periodico.

Отмечается, что инцидент произошёл на железнодорожной станции Сант-Адриа. 

По данным портала, травмы получили водитель состава и три пассажира. 

В настоящий момент специалисты выясняют причины происшествия.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт в Дании. 

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