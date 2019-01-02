Совершивший наезд на группу людей на западе ФРГ арестован

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Суд в Германии арестовал 50-летнего водителя, совершившего наезд на пешеходов на западе страны. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Эссена и президиума полиции Реклингхаузена и Мюнстера.
Совершивший наезд на группу людей на западе ФРГ арестован
  • РИА Новости

«Прокуратура обратилась во второй половине дня (1 января) в окружной суд с запросом об аресте 50-летнего немца из Эссена, подозреваемого в многократном покушении на убийство. Вечером судья выдал ордер на арест», — указывается в заявлении.

По информации следствия, все лица, на которых покушался подозреваемый, являются иностранцами или имеют иностранные корни. В частности, речь идёт о гражданах Сирии, Афганистана и немце турецкого происхождения.

По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.

Ранее в полиции заявили, что мотивом преступления могла быть ксенофобия. Также есть информация о психическом заболевании мужчины.

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