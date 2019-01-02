Несколько человек погибли в железнодорожной аварии на мосту в Дании
Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. Об этом сообщает полиция Фюна.
- Reuters
В пресс-службе не привели точное число жертв. Отмечается, что мост закрыт.
По данным датской железнодорожной компании DSB, авария произошла из-за сильного торможения грузового состава.
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