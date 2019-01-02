Помпео и Нетаньяху провели встречу в Бразилии

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Госсекретарь США Майк Помпео и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху провели встречу в Бразилии.

«Они обсудили неприемлемую угрозу, которую региональная агрессия и провокация со стороны Ирана и его агентов представляют для израильской и региональной безопасности. Секретарь подтвердил приверженность Соединённых Штатов безопасности Израиля и безусловному праву на самооборону», — говорится в заявлении заместителя представителя Госдепартамента США Роберта Палладино, опубликованном на сайте Госдепа.

Также отмечается, что Помпео и Нетаньяху подтвердили свою приверженность углублению двусторонних отношений и выразили надежду на укрепление отношений с Бразилией.

Ранее Палладино заявил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону от Ирана.

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