Помпео и Нетаньяху провели встречу в Бразилии

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху провели встречу в Бразилии.

«Они обсудили неприемлемую угрозу, которую региональная агрессия и провокация со стороны Ирана и его агентов представляют для израильской и региональной безопасности. Секретарь подтвердил приверженность Соединённых Штатов безопасности Израиля и безусловному праву на самооборону», — говорится в заявлении заместителя представителя Госдепартамента США Роберта Палладино, опубликованном на сайте Госдепа.

Также отмечается, что Помпео и Нетаньяху подтвердили свою приверженность углублению двусторонних отношений и выразили надежду на укрепление отношений с Бразилией.

Ранее Палладино заявил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону от Ирана.