В Бразилии один человек погиб в результате падения вертолёта рядом с жилыми домами
- Reuters
Об этом сообщает Globo.
Отмечается, что погиб случайный прохожий.
По данным телеканала, в результате происшествия также пострадали туристы, находившиеся на борту вертолёта. Они были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Пилоту госпитализация не понадобилась.
Уточняется, что жилые дома в ходе происшествия не пострадали.
По имеющейся информации, причиной инцидента стала поломка в вертолёте, которая вынудила пилота совершить экстренную посадку.
В конце октября стало известно, что в результате падения вертолёта на парк трейлеров в американском штате Флорида погибли два человека.