В Бразилии один человек погиб в результате падения вертолёта рядом с жилыми домами

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В бразильском муниципалитете Убатуба по меньшей мере один человек погиб в результате падения вертолёта на оживлённую улицу.
В Бразилии один человек погиб в результате падения вертолёта рядом с жилыми домами
  • Reuters

Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что погиб случайный прохожий.

По данным телеканала, в результате происшествия также пострадали туристы, находившиеся на борту вертолёта. Они были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Пилоту госпитализация не понадобилась.

Уточняется, что жилые дома в ходе происшествия не пострадали.

По имеющейся информации, причиной инцидента стала поломка в вертолёте, которая вынудила пилота совершить экстренную посадку.

В конце октября стало известно, что в результате падения вертолёта на парк трейлеров в американском штате Флорида погибли два человека.

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