Трамп заявил, что демократов не волнуют открытые границы США
- Reuters
Об этом он сказал на своей странице в Twitter.
«Одна вещь теперь доказана. Демократов не волнуют открытые границы США и все преступления и наркотики, которые приносят эти открытые границы!» — написал он.
One thing has now been proven. The Democrats do not care about Open Borders and all of the crime and drugs that Open Borders bring!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.
Ранее американский лидер рассказал, почему стена на границе с Мексикой к настоящему времени всё ещё не построена.