Трамп заявил, что демократов не волнуют открытые границы США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Демократическую партию не заботит проблема открытых границ США.

Об этом он сказал на своей странице в Twitter.

«Одна вещь теперь доказана. Демократов не волнуют открытые границы США и все преступления и наркотики, которые приносят эти открытые границы!» — написал он.

One thing has now been proven. The Democrats do not care about Open Borders and all of the crime and drugs that Open Borders bring! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

Ранее американский лидер рассказал, почему стена на границе с Мексикой к настоящему времени всё ещё не построена.