Трамп заявил, что демократов не волнуют открытые границы США

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Демократическую партию не заботит проблема открытых границ США.
Трамп заявил, что демократов не волнуют открытые границы США
  • Reuters

Об этом он сказал на своей странице в Twitter.

«Одна вещь теперь доказана. Демократов не волнуют открытые границы США и все преступления и наркотики, которые приносят эти открытые границы!» — написал он.

Ранее американский лидер рассказал, почему стена на границе с Мексикой к настоящему времени всё ещё не построена.

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