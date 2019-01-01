В Таиланде более 300 человек погибли в ДТП за пять дней новогодних праздников

Короткая ссылка
В Таиланде 314 человек погибли и 2848 пострадали в результате аварий за первые пять дней новогодних праздников.
В Таиланде более 300 человек погибли в ДТП за пять дней новогодних праздников
  • Reuters

Об этом сообщает Bangkok post.

Отмечается, что в стране новогодние праздники начинаются с 27 декабря и длятся семь дней. В итоге с 27-го по 31-е число было зафиксировано 2761 дорожно-транспортное происшествие.

По данным издания, только 31 декабря произошло 569 аварий, в которых погибли 72 человека, 591  получил травмы. 

Самыми распространёнными причинами ДТП стали вождение в состоянии алкогольного опьянения и значительное превышение скорости. В большинстве инцидентов участвовали мотоциклисты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить