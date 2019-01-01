В Таиланде более 300 человек погибли в ДТП за пять дней новогодних праздников

В Таиланде 314 человек погибли и 2848 пострадали в результате аварий за первые пять дней новогодних праздников.

Об этом сообщает Bangkok post.

Отмечается, что в стране новогодние праздники начинаются с 27 декабря и длятся семь дней. В итоге с 27-го по 31-е число было зафиксировано 2761 дорожно-транспортное происшествие.

По данным издания, только 31 декабря произошло 569 аварий, в которых погибли 72 человека, 591 получил травмы.

Самыми распространёнными причинами ДТП стали вождение в состоянии алкогольного опьянения и значительное превышение скорости. В большинстве инцидентов участвовали мотоциклисты.