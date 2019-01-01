Абэ заверил, что войска США в Японии не угрожают России

Дислоцированные в Японии американские войска не несут в себе враждебности для России, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.

«Вооружённые силы США находятся в Японии в соответствии со статьями 5 и 6 японо-американского договора о безопасности, и они крайне важны для обеспечения мира и безопасности Японии и Дальнего Востока. Никоим образом они не несут в себе враждебности для России», — цитирует Абэ ТАСС.

По его словам, он излагал эту позицию на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил об отсутствии иллюзий в связи с планами разместить ПРО США в Японии.

В МИД России отметили, что объяснения Токио касательно планов по размещению Aegis Ashore не могут удовлетворить Москву.