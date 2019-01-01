СМИ: Кевина Спейси обязали явиться в суд по делу о домогательствах

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Суд в американском штате Массачусетс отверг ходатайство актёра Кевина Спейси, просившего освободить его от необходимости присутствовать на судебном заседании по делу о домогательствах.

Об этом сообщает Nantucket Island Inquirer.

Ранее сообщалось, что актёр намерен заявить суду о своей невиновности заочно. Как отмечал Спейси, его личное присутствие на судебных заседаниях «будет способствовать нагнетанию негативной шумихи, и так поднятой в связи с этим делом».

Уточняется, что заседание суда должно состояться 7 января.

В конце декабря Кевину Спейси была направлена повестка в суд.

В 2017 году бывшая телеведущая Хизер Юнру обвинила Спейси в домогательствах по отношению к её сыну.

Американская компания Netflix, выпускающая телесериал «Карточный домик», прекратила сотрудничество с актёром.

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