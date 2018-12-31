Аэропорт в Амстердаме частично эвакуирован из-за угрозы мужчины взорвать бомбу
- Reuters
Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Twitter.
Man threatens with a bomb in Departure hall 3 at Schiphol. Currently Departure hall 3 is being evacuated. More information will follow as soon as possible. https://t.co/DDQJuZa9Zn— Schiphol (@Schiphol) 31 декабря 2018 г.
«Мужчина угрожает взорвать бомбу в зале вылета №3 в Схипхоле. Зал был эвакуирован», — отмечается в сообщении.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Ранее аэропорт Ганновера приостановил свою работу после попытки неизвестного попасть на автомобиле на территорию аэропорта.