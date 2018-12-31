IFJ: более 90 представителей СМИ погибли в 2018 году

Более 90 представителей медиаструктур погибли в 2018 году в результате инцидентов, связанных с работой. Об этом сообщила Международная федерация журналистов (IFJ).

IFJ обнародовала список из 94 погибших журналистов и сотрудников СМИ. 84 из них — журналисты, операторы, фиксеры и технические работники, которые погибли в результате намеренных убийств, подрывов и перестрелок. Ещё 10 человек работали водителями, охранниками и помощниками.

Отмечается, что наблюдавшаяся последние годы тенденция по сокращению числа убийств сотрудников СМИ в мире оборвалась в нынешнем году. Так, в 2017 году погибли 82 представителя медиаструктур.

«Список IFJ в 2018 году показывает ситуацию продолжающегося кризиса безопасности в сфере журналистики», — говорится в сообщении федерации.

По мнению IJF, это стало особенно очевидно после жестокого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее сообщалось, что дело Хашукджи намерены передать в ООН.