IFJ: более 90 представителей СМИ погибли в 2018 году
- Reuters
IFJ обнародовала список из 94 погибших журналистов и сотрудников СМИ. 84 из них — журналисты, операторы, фиксеры и технические работники, которые погибли в результате намеренных убийств, подрывов и перестрелок. Ещё 10 человек работали водителями, охранниками и помощниками.
Отмечается, что наблюдавшаяся последние годы тенденция по сокращению числа убийств сотрудников СМИ в мире оборвалась в нынешнем году. Так, в 2017 году погибли 82 представителя медиаструктур.
«Список IFJ в 2018 году показывает ситуацию продолжающегося кризиса безопасности в сфере журналистики», — говорится в сообщении федерации.
По мнению IJF, это стало особенно очевидно после жестокого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Ранее сообщалось, что дело Хашукджи намерены передать в ООН.