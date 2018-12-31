Эксперт прокомментировал решение США выйти из ЮНЕСКО

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение США выйти из Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

«Соединённые Штаты решили покинуть ЮНЕСКО по трём причинам. Первая — они не согласны с общей политикой организации и не разделяют мнение большинства по целому ряду вопросов, которые ЮНЕСКО рассматривает. Вторая — позиция Трампа предполагает, что если Соединённые Штаты с чем-то не согласны, то платить деньги не стоит. А взнос Америки, как всегда, один из самых крупных. Третья причина — американский президент уже сел на эту волну и будет пытаться реализовывать её и дальше. Он вышел из Сирии, грозится уйти из Афганистана, и ему нужно продолжать делать подобные шаги, чтобы напугать своих политических оппонентов», — сказал он.

По мнению эксперта, Соединённые Штаты решили остаться в организации в качестве наблюдателя для того, чтобы «смягчить ситуацию».

«Они стараются не показывать внутри страны, что принципиально не хотят заниматься наукой, культурой и образованием. В США пытаются показать, что выходят из ЮНЕСКО, потому что не согласны с политикой, и остаются в качестве наблюдателей, чтобы иметь возможность влиять на процессы и следить за происходящим», — отметил Брутер.

31 декабря 2018 года вступило в силу решение Соединённых Штатов о выходе из ЮНЕСКО.

При этом Вашингтон оставляет за собой статус наблюдателя при организации.