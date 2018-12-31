СМИ сообщили о планах властей Венеции ввести новый налог для туристов
Об этом сообщает Euronews.
Отмечается, что инициатива предусмотрена проектом итальянского бюджета на 2019 год.
Предположительно, указанный сбор будут взимать с тех туристов, которые прибывают в Венецию на круизных лайнерах, а впоследствии и с тех, которые добираются до региона на иных видах транспорта, в частности на поездах или автомобилях.
Тарифы будут варьироваться в пределах от €2,5 до 5 в зависимости от сезона.
По данным портала, налог заменит существующие гостиничные сборы, и в случае реализации инициативы не нуждающиеся в отеле туристы также будут обязаны выплатить указанную сумму.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции с 1 января 2019 года будет введён «налог на безопасность» для туристов.