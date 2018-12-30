Курц назвал условие отмены антироссийских санкций

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Канцлер Австрии Себастьян Курц полагает, что отмена санкций в отношении России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Rheinische Post.

«Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы... увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины», — пояснил Курц.

По его словам, первым шагом может стать установление «действительного перемирия» в Донбассе. 

Ранее Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев.

Как заявили в Совете Федерации, такое решение было ожидаемо

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.

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