Курц назвал условие отмены антироссийских санкций
«Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы... увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины», — пояснил Курц.
По его словам, первым шагом может стать установление «действительного перемирия» в Донбассе.
Ранее Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев.
Как заявили в Совете Федерации, такое решение было ожидаемо.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.