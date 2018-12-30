Лавров рассказал о противоречащих решениях стран ЕС по ДРСМД

Европейские политики пока не очень готовы к самостоятельности, поэтому следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Приведу пример: голосование по российской резолюции в поддержку сохранения договора о ракетах средней и меньшей дальности. Больше всего волнений по поводу решения США выйти в одностороннем порядке из этого договора мы слышали в Европе», — отметил министр.

Он подчеркнул, что весь Евросоюз проголосовал против предложения России.

«То есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещённых в соответствии с этим договором. Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации. Это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут», — добавил дипломат.

Лавров отметил, что невозможно объяснить их голосование против предложения России ничем, «кроме как ложно понятой солидарностью».

«Это лишь один из примеров. Он самый последний из событий уходящего года, но весьма показательный», — рассказал Лавров.

Ранее в США подготовили доклад о возможных ответных мерах на «нарушения» Россией ДРСМД.

Из доклада следует, что Вашингтон взвешивает различные варианты действий, направленных на уменьшение угроз.

5 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил обвинения Вашингтона в адрес Москвы по ДРСМД.