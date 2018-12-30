Посольство России призвало не посещать районы вблизи вулкана Агунг на Бали
- Reuters
«Статус ЧС в зоне вулкана сохраняется на тревожном уровне. Рекомендовано избегать посещения районов, находящихся в радиусе 4 км от кратера вулкана», — говорится в сообщении.
30 декабря в 04:00 по местному времени произошло извержение вулкана Агунг, сопровождавшееся выбросом вулканического пепла на высоту до 2,5 км.
По предварительным данным, пострадавших нет. Международный аэропорт на Бали работает в штатном режиме.
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