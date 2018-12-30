Посольство России призвало не посещать районы вблизи вулкана Агунг на Бали

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Посольство России в Индонезии призвало не посещать районы вблизи вулкана Агунг на острове Бали после того, как там произошло извержение.
Посольство России призвало не посещать районы вблизи вулкана Агунг на Бали
  • Reuters

«Статус ЧС в зоне вулкана сохраняется на тревожном уровне. Рекомендовано избегать посещения районов, находящихся в радиусе 4 км от кратера вулкана», — говорится в сообщении.

30 декабря в 04:00 по местному времени произошло извержение вулкана Агунг, сопровождавшееся выбросом вулканического пепла на высоту до 2,5 км.

По предварительным данным, пострадавших нет. Международный аэропорт на Бали работает в штатном режиме.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала m24 ситуацию с цунами в Индонезии.

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