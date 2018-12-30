Юнкер призвал британцев не ждать решения по брекситу от ЕС
- Reuters
Об этом пишет Daily Mail.
По словам Юнкера, Брюссель не намерен удерживать Великобританию в составе Европейского союза «любыми возможными способами», а полагать, что ЕС предложит какое-то решение по данному вопросу, «совершенно неразумно».
Также он выразил опасение, что члены британского парламента находятся в состоянии «полного недоверия» как к премьер-министру страны Терезе Мэй, так и к Евросоюзу.
Ранее британский министр международной торговли Лиам Фокс рассказал, в каком случае шансы успешной реализации брексита могут сократиться вдвое.
Предполагается, что Британия выйдет из ЕС в конце марта будущего года.
Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Великобритании на фоне брексита.