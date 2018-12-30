Юнкер призвал британцев не ждать решения по брекситу от ЕС

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию «собраться с силами» и не ждать от Европейского союза решения по брекситу.
Юнкер призвал британцев не ждать решения по брекситу от ЕС
  • Reuters

Об этом пишет Daily Mail.

По словам Юнкера, Брюссель не намерен удерживать Великобританию в составе Европейского союза «любыми возможными способами», а полагать, что ЕС предложит какое-то решение по данному вопросу, «совершенно неразумно». 

Также он выразил опасение, что члены британского парламента находятся в состоянии «полного недоверия» как к премьер-министру страны Терезе Мэй, так и к Евросоюзу.

Ранее британский министр международной торговли Лиам Фокс рассказал, в каком случае шансы успешной реализации брексита могут сократиться вдвое.

Предполагается, что Британия выйдет из ЕС в конце марта будущего года.

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Великобритании на фоне брексита.

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