Китай призвал США улучшать взаимное доверие

Министерство иностранных дел Китая призвало США улучшать стратегическое взаимное доверие между странами и предотвратить недопонимание.

Об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайское дипломатическое ведомство.

China's Ministry of Foreign Affairs says China urges the U.S. to improve strategic mutual trust and prevent strategic misjudgment between the two countries. Statement made as China and the U.S. welcome the 40th anniversary of bilateral ties pic.twitter.com/Eg4uyhe3AU — CGTN (@CGTNOfficial) 30 декабря 2018 г.

Отмечается, что заявление сделано в связи с 40-й годовщиной установления двусторонних отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Китай и США приступили к выработке договорённости для урегулирования существующих вопросов в сфере торговых отношений.

4 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начали торговые переговоры с Китаем.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин в беседе с НСН оценил обсуждения Пекина и Вашингтона, касающиеся торговой сделки между двумя странами.