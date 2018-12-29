В Госдуме оценили американский доклад о возможных ответных мерах на «нарушения» Россией ДРСМД

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Александр Шерин в беседе с ФАН оценил представленный американскому конгрессу доклад аналитиков, где рассматриваются различные варианты действий по уменьшению угроз национальной безопасности США и их союзников «в связи с появлением у России новой крылатой ракеты», которая якобы нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«С Россией непозволительно общаться в таком тоне», — заявил депутат.

По его словам, американцы в очередной раз демонстрируют своё надменное отношение ко всем странам, в том числе к России.

Из доклада следует, что Вашингтон взвешивает различные варианты действий, направленных на уменьшение угроз.

5 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил обвинения Вашингтона в адрес Москвы по ДРСМД.