В Госдуме оценили американский доклад о возможных ответных мерах на «нарушения» Россией ДРСМД
- Reuters
«С Россией непозволительно общаться в таком тоне», — заявил депутат.
По его словам, американцы в очередной раз демонстрируют своё надменное отношение ко всем странам, в том числе к России.
Из доклада следует, что Вашингтон взвешивает различные варианты действий, направленных на уменьшение угроз.
5 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил обвинения Вашингтона в адрес Москвы по ДРСМД.