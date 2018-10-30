Sputnik вошёл в топ-10 самых посещаемых интернет-СМИ Турции
- РИА Новости
Отмечается, что Sputnik Турция занял девятое место по посещаемости.
Кроме того, по количеству посетителей с мобильных устройств Sputnik Турция опередил Cumhuriyet — одну из старейших и наиболее влиятельных ежедневных газет в республике.
«Медиасфера в Турции развивается очень динамично и отличается высоким уровнем конкуренции. Тем не менее нам удалось достичь многого. Успех Sputnik Турция основывается на скорости публикации новостей, достоверности и разнообразии», — сказал главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе.
Ранее стало известно, что Sputnik вошёл в топ-5 самых посещаемых новостных и информационных агентств во Франции.