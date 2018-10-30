Sputnik вошёл в топ-10 самых посещаемых интернет-СМИ Турции

Согласно данным международной компании Gemius, занимающейся анализом и статистикой поведения интернет-пользователей, Sputnik Турция вошёл в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов Турции.

Отмечается, что Sputnik Турция занял девятое место по посещаемости.

Кроме того, по количеству посетителей с мобильных устройств Sputnik Турция опередил Cumhuriyet — одну из старейших и наиболее влиятельных ежедневных газет в республике.

«Медиасфера в Турции развивается очень динамично и отличается высоким уровнем конкуренции. Тем не менее нам удалось достичь многого. Успех Sputnik Турция основывается на скорости публикации новостей, достоверности и разнообразии», — сказал главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе.

Ранее стало известно, что Sputnik вошёл в топ-5 самых посещаемых новостных и информационных агентств во Франции.