Глава МИД Австрии намерена посетить Москву в начале декабря

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль посетит Москву в начале декабря, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

«В начале декабря мы ждём с визитом в Москву госпожу Кнайсль. Предполагается, что будет подготовлено совместное заявление министров иностранных дел (России и Австрии. — RT), в котором будут определены некоторые параметры того, как будет функционировать «Сочинский диалог», — цитирует российского дипломата РИА Новости.

Любинский добавил, что 29 октября состоялась первая встреча сопредседателей форума «Сочинский диалог» с российской и австрийской сторон.

18 августа Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. На торжественном мероприятии президент России произнёс тост.