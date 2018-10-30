Хиллари Клинтон допустила возможность участия в выборах президента США в 2020 году

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила возможности выдвижения своей кандидатуры на пост президента США в 2020 году. Об этом она сказала в интервью Recode.

«Хорошо, я хотела бы быть президентом. Я думаю, нам предстоит очень много работы, когда, надеюсь, в январе 2021 года в Овальном кабинете будет находиться демократ», — заявила она.

Она отметила, что пока не хочет думать о том, что будет после промежуточных выборов США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

При этом она добавила, что намерена сделать всё возможное, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришёл демократ.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора страны Джеффа Сешнса начать расследование в отношении Клинтон и других демократов.