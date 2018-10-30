Хиллари Клинтон допустила возможность участия в выборах президента США в 2020 году

Короткая ссылка
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила возможности выдвижения своей кандидатуры на пост президента США в 2020 году. Об этом она сказала в интервью Recode.

«Хорошо, я хотела бы быть президентом. Я думаю, нам предстоит очень много работы, когда, надеюсь, в январе 2021 года в Овальном кабинете будет находиться демократ», — заявила она. 

Она отметила, что пока не хочет думать о том, что будет после промежуточных выборов США, которые пройдут в ноябре 2018 года. 

При этом она добавила, что намерена сделать всё возможное, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришёл демократ. 

Ранее президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора страны Джеффа Сешнса начать расследование в отношении Клинтон и других демократов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить