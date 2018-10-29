На Кубе запустили сборку автомобилей ГАЗ и «Урал»

Короткая ссылка
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» запустила на Кубе сборочное производство автомобилей ГАЗ и «Урал».
На Кубе запустили сборку автомобилей ГАЗ и «Урал»
  • © Группа ГАЗ

«Сегодня утром мы побывали на открытии сборочной линии ГАЗа и «Урала». Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют уже с определённым уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы», — приводит Интерфакс слова Борисова.

Он выразил надежду, что автомобили будут поставляться для кубинских партнёров в странах Карибского бассейна.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов отодвинуло крайний срок завершения операций с акциями «Группы ГАЗ» до 12 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить