Эрдоган открыл новый аэропорт Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл третий по счёту аэропорт Стамбула, который станет самым большим в стране и в перспективе — в мире.

«После открытия первого этапа аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 90 млн пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повысится до 150 млн, а при необходимости будет доведён до 200 млн пассажиров», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Первый внутренний рейс запланирован на 31 октября в Анкару. Первый зарубежный — 8 ноября в Баку.

Отмечается, что после сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолёты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям.

Всего новый воздушный хаб будет иметь шесть взлётно-посадочных полос, стоянку на 500 самолётов, парковки на 70 тыс. автомобилей.

Также чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с Эрдоганом на открытии аэропорта в Стамбуле.