МИД Франции осудил теракт в Тунисе

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В Министерстве иностранных дел Франции осудили теракт в Тунисе и выразили солидарность с тунисским народом.
МИД Франции осудил теракт в Тунисе
  • © Ian Cumming
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Франция со всей строгостью осуждает теракт, произошедший сегодня в центре Туниса, ответственность за который ещё никто не взял», — указывается в заявлении.

Отмечается, что французские власти выражают солидарность с пострадавшими и тунисским народом и высоко оценивают профессионализм сил полиции и быстроту реакции спасательных служб.

Ранее стало известно, что восемь полицейских и мирный житель пострадали во время теракта в Тунисе. Смертница взорвала бомбу в центре города на авеню Хабиба Бургибы.

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