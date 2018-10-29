МИД Франции осудил теракт в Тунисе

В Министерстве иностранных дел Франции осудили теракт в Тунисе и выразили солидарность с тунисским народом.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Франция со всей строгостью осуждает теракт, произошедший сегодня в центре Туниса, ответственность за который ещё никто не взял», — указывается в заявлении.

Отмечается, что французские власти выражают солидарность с пострадавшими и тунисским народом и высоко оценивают профессионализм сил полиции и быстроту реакции спасательных служб.

Ранее стало известно, что восемь полицейских и мирный житель пострадали во время теракта в Тунисе. Смертница взорвала бомбу в центре города на авеню Хабиба Бургибы.