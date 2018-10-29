СМИ рассказали о связи устроившей взрыв в Тунисе с ИГ
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Об этом сообщает Shems FM.
Отмечается, что совершившую взрыв зовут Муна Гебла, ей 30 лет и она является уроженкой тунисского губернаторства Махдия.
Радиостанция не уточняет детали того, каким образом она связана с ИГ.
Ранее стало известно, что восемь полицейских и мирный житель пострадали во время теракта в Тунисе. Смертница взорвала бомбу в центре города на авеню Хабиба Бургибы.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.