СМИ рассказали о связи устроившей взрыв в Тунисе с ИГ

Совершившая теракт в столице Туниса смертница имела связи с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Об этом сообщает Shems FM.

Отмечается, что совершившую взрыв зовут Муна Гебла, ей 30 лет и она является уроженкой тунисского губернаторства Махдия.

Радиостанция не уточняет детали того, каким образом она связана с ИГ.

Ранее стало известно, что восемь полицейских и мирный житель пострадали во время теракта в Тунисе. Смертница взорвала бомбу в центре города на авеню Хабиба Бургибы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.