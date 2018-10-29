Замглавы МИД обсудил с представителем Франции ситуацию на Украине

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Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко провёл встречу с представителем Франции Жан-Пьером Шевенманом.
Замглавы МИД обсудил с представителем Франции ситуацию на Украине
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и некоторые международные проблемы, включая ситуацию на Украине, пути преодоления негативных тенденций в сфере европейской безопасности. Подчёркнута важность усилий по поддержанию стратегической стабильности», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформирует власти Сирии об итогах саммита лидеров России, Турции, Франции и Германии в Стамбуле.

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