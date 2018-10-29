Девять человек получили ранения в результате взрыва в столице Туниса

Короткая ссылка
По меньшей мере девять человек пострадали при взрыве в центре столицы Туниса.
Девять человек получили ранения в результате взрыва в столице Туниса
  • © Chokri Mahjoub
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Mosaïque FM на своей странице в Twitter.

«Восемь сотрудников сил безопасности и один мирный житель пострадали в результате теракта», — указывает радиостанция.

Отмечается, что женщина, ответственная за взрыв, использовала гранату.

Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве в центре Туниса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить