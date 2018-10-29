Девять человек получили ранения в результате взрыва в столице Туниса
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Об этом сообщает Mosaïque FM на своей странице в Twitter.
«Восемь сотрудников сил безопасности и один мирный житель пострадали в результате теракта», — указывает радиостанция.
إصابة 8 اعوان أمن و مواطن في عملية التفجير الإرهابي الي جدت في شارع الحبيب بورقيبة https://t.co/Oj3TO8Yp32— Radio Mosaïque FM 📻 (@RadioMosaiqueFM) 29 октября 2018 г.
Отмечается, что женщина, ответственная за взрыв, использовала гранату.
Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве в центре Туниса.