Девять человек получили ранения в результате взрыва в столице Туниса

По меньшей мере девять человек пострадали при взрыве в центре столицы Туниса.

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Об этом сообщает Mosaïque FM на своей странице в Twitter. «Восемь сотрудников сил безопасности и один мирный житель пострадали в результате теракта», — указывает радиостанция. إصابة 8 اعوان أمن و مواطن في عملية التفجير الإرهابي الي جدت في شارع الحبيب بورقيبة https://t.co/Oj3TO8Yp32 — Radio Mosaïque FM 📻 (@RadioMosaiqueFM) 29 октября 2018 г. Отмечается, что женщина, ответственная за взрыв, использовала гранату. Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве в центре Туниса.