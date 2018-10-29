В Ватикане одобрили план по перезахоронению останков Франко

Ватикан не будет выступать против перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко в Испании.

Об этом сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в ходе встречи с вице-премьером Испании Кармен Кальво.

«Кардинал Паролин гарантировал вице-премьеру испанского правительства, что не будет возражать против переноса останков Франсиско Франко из Долины павших», — цитирует текст РИА Новости.

В августе совет министров Испании одобрил декрет, позволяющий перенести останки Франко из гробницы в монументальном комплексе Долина павших, расположенном в пригороде Мадрида.

В июле появились сообщения, что испанские власти достигли соглашения с родственниками диктатора о переносе его останков.

Однако позднее они заявили, что не давали такого согласия.