В Ватикане одобрили план по перезахоронению останков Франко

Короткая ссылка
Ватикан не будет выступать против перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко в Испании.
В Ватикане одобрили план по перезахоронению останков Франко
  • Reuters

Об этом сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в ходе встречи с вице-премьером Испании Кармен Кальво.

«Кардинал Паролин гарантировал вице-премьеру испанского правительства, что не будет возражать против переноса останков Франсиско Франко из Долины павших», — цитирует текст РИА Новости.

В августе совет министров Испании одобрил декрет, позволяющий перенести останки Франко из гробницы в монументальном комплексе Долина павших, расположенном в пригороде Мадрида.

В июле появились сообщения, что испанские власти достигли соглашения с родственниками диктатора о переносе его останков. 

Однако позднее они заявили, что не давали такого согласия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить