МВД: около 5 тысяч россиян выезжали из страны для участия в ИГ

Короткая ссылка
В МВД России заявили, что около 5 тыс. россиян выехали из страны для участия в террористической организации «Исламское государство».*
МВД: около 5 тысяч россиян выезжали из страны для участия в ИГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя начальника Управления по противодействию экстремизму МВД Владимира Макарова.

«Беспокоит, конечно, массовый отъезд некоторых наших граждан, допустим, в ИГИЛ и их возвращение, мы наблюдаем сейчас около 5 тыс. человек, они все на строгом учёте», — сказал Макаров.

В июле 2017 года Турция запретила въезд более чем 4 тыс. россиян по подозрению в связях с ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить