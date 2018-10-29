МВД: около 5 тысяч россиян выезжали из страны для участия в ИГ

В МВД России заявили, что около 5 тыс. россиян выехали из страны для участия в террористической организации «Исламское государство».*

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя начальника Управления по противодействию экстремизму МВД Владимира Макарова.

«Беспокоит, конечно, массовый отъезд некоторых наших граждан, допустим, в ИГИЛ и их возвращение, мы наблюдаем сейчас около 5 тыс. человек, они все на строгом учёте», — сказал Макаров.

В июле 2017 года Турция запретила въезд более чем 4 тыс. россиян по подозрению в связях с ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.