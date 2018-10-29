СМИ узнали о готовности Меркель отказаться от выдвижения на пост канцлера

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель готова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя правительства на следующих выборах.
СМИ узнали о готовности Меркель отказаться от выдвижения на пост канцлера
  • Reuters

Об этом пишет Focus Online.

Ранее таблоид BILD со ссылкой на источники сообщил, что Меркель не намерена переизбираться на пост лидера партии «Христианско-демократический союз Германии».

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