СМИ узнали о готовности Меркель отказаться от выдвижения на пост канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель готова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя правительства на следующих выборах.

Reuters

Об этом пишет Focus Online. Ранее таблоид BILD со ссылкой на источники сообщил, что Меркель не намерена переизбираться на пост лидера партии «Христианско-демократический союз Германии».