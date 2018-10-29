Кабмин анонсировал визит Медведева в Китай в начале ноября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5—7 ноября посетит с официальным визитом Китай. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в ходе визита 5 ноября в Шанхай Медведев встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия первой китайской международной выставки импортных товаров.

«7 ноября в Пекине состоится 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, в ходе которой Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян проведут обстоятельное обсуждение ключевых вопросов российско-китайского торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам переговоров стороны подпишут совместное коммюнике.