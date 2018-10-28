СМИ: При ударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли пять мирных жителей

В результате удара авиации международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли пять мирных жителей. Об этом сообщает SANA со ссылкой на собственные источники.

Reuters

По данным агентства, удар был нанесён по деревне Суса. По словам источников, также были разрушены здания и причинён ущерб имуществу жителей. 24 октября также сообщалось, что коалиция нанесла удар по Дейр эз-Зору.