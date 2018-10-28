СМИ: При ударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли пять мирных жителей
В результате удара авиации международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли пять мирных жителей. Об этом сообщает SANA со ссылкой на собственные источники.
- Reuters
По данным агентства, удар был нанесён по деревне Суса.
По словам источников, также были разрушены здания и причинён ущерб имуществу жителей.
24 октября также сообщалось, что коалиция нанесла удар по Дейр эз-Зору.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: