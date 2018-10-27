Участники саммита в Стамбуле подтвердили приверженность целостности Сирии

Лидеры Турции, Франции, России и Германии привержены территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в коммюнике по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле.

«Они подтвердили свою твёрдую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии», — отмечается в документе, распространённом правительством ФРГ.

Кроме того, лидеры подчеркнули свою убеждённость в том, что не может быть военного решения конфликта.

По их мнению, он может быть урегулирован только путём переговоров в рамках политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Саммит в Стамбуле продолжался около трёх часов.