Участники саммита в Стамбуле подтвердили приверженность целостности Сирии
«Они подтвердили свою твёрдую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии», — отмечается в документе, распространённом правительством ФРГ.
Кроме того, лидеры подчеркнули свою убеждённость в том, что не может быть военного решения конфликта.
По их мнению, он может быть урегулирован только путём переговоров в рамках политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.
Саммит в Стамбуле продолжался около трёх часов.