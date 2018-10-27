Власти подтвердили ранение шести человек при стрельбе в синагоге Питтсбурга

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В департаменте общественной безопасности Питтсбурга заявили, что шесть человек пострадали в результате стрельбы в синагоге, из них четверо — полицейские.
Власти подтвердили ранение шести человек при стрельбе в синагоге Питтсбурга
  • Reuters

Как сообщает NBC, в департаменте в настоящее время отказываются назвать число погибших.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в синагоге Питтсбурга задержан.

По данным СМИ, в результате нападения погибли восемь человек.

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