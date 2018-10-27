Россия, Франция, ФРГ и Турция приняли совместное заявление по итогам саммита в Стамбуле

Президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель приняли совместное заявление по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле. Об этом сообщил российский лидер на пресс-конференции.

Reuters

«Мы провели серьёзную работу по согласованию подходов по принципиальным вопросам сирийского урегулирования. Принятое совместное заявление отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в САР, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований», — сказал он. Встреча лидеров продолжалась около трёх часов.