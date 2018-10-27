Россия, Франция, ФРГ и Турция приняли совместное заявление по итогам саммита в Стамбуле
- Reuters
«Мы провели серьёзную работу по согласованию подходов по принципиальным вопросам сирийского урегулирования. Принятое совместное заявление отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в САР, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований», — сказал он.
Встреча лидеров продолжалась около трёх часов.