Не менее четырёх человек погибли при стрельбе в синагоге в Питтсбурге

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), передаёт CBS Pittsburgh.

По данным телеканала, число жертв может возрасти до восьми.

Полиция подтвердила инцидент со стрельбой. Отмечается, что прибывшие на место наряды были обстреляны и укрылись за машинами.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.