Не менее четырёх человек погибли при стрельбе в синагоге в Питтсбурге
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), передаёт CBS Pittsburgh.
- Reuters
По данным телеканала, число жертв может возрасти до восьми.
Полиция подтвердила инцидент со стрельбой. Отмечается, что прибывшие на место наряды были обстреляны и укрылись за машинами.
В настоящее время выясняются все подробности происшествия.
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