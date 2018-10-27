СМИ: Не менее восьми человек погибли в ходе стрельбы в синагоге в Питтсбурге

Не менее четырёх человек погибли при стрельбе в синагоге в Питтсбурге

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RT
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), передаёт CBS Pittsburgh.
Не менее четырёх человек погибли при стрельбе в синагоге в Питтсбурге
  • Reuters

По данным телеканала, число жертв может возрасти до восьми. 

Полиция подтвердила инцидент со стрельбой. Отмечается, что прибывшие на место наряды были обстреляны и укрылись за машинами. 

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

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