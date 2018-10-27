Facebook удалил более 80 связанных с Ираном страниц

Компания Facebook сообщила, что удалила более 80 страниц, которые имеют происхождение из Ирана.

«Мы удалили 82 страницы, группы и учётные записи из-за согласованных недостоверных действий... Несмотря на попытки скрыть достоверную информацию о себе, проведённая вручную проверка этих аккаунтов связала их деятельность с Ираном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы этих аккаунтов выдавали себя за американцев или в некоторых случаях за граждан Великобритании.

По данным компании, на этих страницах появлялись публикации на политические темы, такие как отношения между расовыми группами, оппозиция президенту и миграция.

В августе Facebook удалил ряд страниц в собственной социальной сети и принадлежащем ей сервисе Instagram, объяснив это тем, что с них велись «согласованные недостоверные действия», а сами страницы имеют происхождение из России и Ирана.