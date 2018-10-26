В Мексике убили совершившего наезд на толпу людей водителя

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В Мексике прохожие убили водителя автомобиля, совершившего наезд на толпу паломников, сообщает Excelsior.
В Мексике убили совершившего наезд на толпу людей водителя
  • Reuters

Как уточняет РИА Новости, инцидент произошёл в штате Мехико, водитель транспортного средства, по предварительным данным, превысил установленный в регионе скоростной лимит.

В результате ДТП пострадали 32 человека, 14 из них — дети.

По данным агентства, после аварии окружившие машину люди вытащили водителя из автомобиля и избили его.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее СМИ передавали, что в мексиканском штате Халиско было обнаружено тайное захоронение с 19 телами.

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