В Мексике убили совершившего наезд на толпу людей водителя

В Мексике прохожие убили водителя автомобиля, совершившего наезд на толпу паломников, сообщает Excelsior.

Как уточняет РИА Новости, инцидент произошёл в штате Мехико, водитель транспортного средства, по предварительным данным, превысил установленный в регионе скоростной лимит.

В результате ДТП пострадали 32 человека, 14 из них — дети.

По данным агентства, после аварии окружившие машину люди вытащили водителя из автомобиля и избили его.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее СМИ передавали, что в мексиканском штате Халиско было обнаружено тайное захоронение с 19 телами.