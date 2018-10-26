В Мексике убили совершившего наезд на толпу людей водителя
- Reuters
Как уточняет РИА Новости, инцидент произошёл в штате Мехико, водитель транспортного средства, по предварительным данным, превысил установленный в регионе скоростной лимит.
В результате ДТП пострадали 32 человека, 14 из них — дети.
По данным агентства, после аварии окружившие машину люди вытащили водителя из автомобиля и избили его.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Ранее СМИ передавали, что в мексиканском штате Халиско было обнаружено тайное захоронение с 19 телами.