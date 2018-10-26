Полиция задержала мужчину за попытку украсть Великую хартию вольностей в Солсбери

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В Великобритании полицейские задержали мужчину, который пытался украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора.
Полиция задержала мужчину за попытку украсть Великую хартию вольностей в Солсбери
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя полиции.

По словам представителя правоохранительных органов, после того как «была совершена попытка разбить стеклянную коробку», в которой находится исторический документ, в соборе сработала сигнализация. 

Как уточняется, ущерба документу нанесено не было, в результате инцидента никто не пострадал.

Великая хартия вольностей — документ, подписанный английским королём Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года и ставший впоследствии одной из составляющих Конституции Великобритании.

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