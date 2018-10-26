Полиция задержала мужчину за попытку украсть Великую хартию вольностей в Солсбери

В Великобритании полицейские задержали мужчину, который пытался украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя полиции.

По словам представителя правоохранительных органов, после того как «была совершена попытка разбить стеклянную коробку», в которой находится исторический документ, в соборе сработала сигнализация.

Как уточняется, ущерба документу нанесено не было, в результате инцидента никто не пострадал.

Великая хартия вольностей — документ, подписанный английским королём Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года и ставший впоследствии одной из составляющих Конституции Великобритании.