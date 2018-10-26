Полиция задержала мужчину за попытку украсть Великую хартию вольностей в Солсбери
- Reuters
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя полиции.
По словам представителя правоохранительных органов, после того как «была совершена попытка разбить стеклянную коробку», в которой находится исторический документ, в соборе сработала сигнализация.
Как уточняется, ущерба документу нанесено не было, в результате инцидента никто не пострадал.
Великая хартия вольностей — документ, подписанный английским королём Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года и ставший впоследствии одной из составляющих Конституции Великобритании.