В МИД России заявили, что создание армии Косова чревато подрывом стабильности на Балканах
- РИА Новости
«Мы неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что подобные поползновения являются прямым нарушением резолюции СБ ООН 1244», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, решение парламента Косова трансформировать свои силы безопасности в армию чревато подрывом стабильности в Балканском регионе и нарушает права проживающих в нём граждан на мирное будущее.
Ранее стало известно, что парламент Косова проголосовал за трансформацию сил безопасности республики в полноценную армию.