В МИД России заявили, что создание армии Косова чревато подрывом стабильности на Балканах

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность трансформацией Сил безопасности Косова (СБК) в полноценную армию. Об этом говорится в распространённом комментарии ведомства.

«Мы неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что подобные поползновения являются прямым нарушением резолюции СБ ООН 1244», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, решение парламента Косова трансформировать свои силы безопасности в армию чревато подрывом стабильности в Балканском регионе и нарушает права проживающих в нём граждан на мирное будущее.

Ранее стало известно, что парламент Косова проголосовал за трансформацию сил безопасности республики в полноценную армию.