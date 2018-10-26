В МИД России заявили, что создание армии Косова чревато подрывом стабильности на Балканах

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Министерство иностранных дел России выразило озабоченность трансформацией Сил безопасности Косова (СБК) в полноценную армию. Об этом говорится в распространённом комментарии ведомства.
В МИД России заявили, что создание армии Косова чревато подрывом стабильности на Балканах
  • РИА Новости

«Мы неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что подобные поползновения являются прямым нарушением резолюции СБ ООН 1244», — говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, решение парламента Косова трансформировать свои силы безопасности в армию чревато подрывом стабильности в Балканском регионе и нарушает права проживающих в нём граждан на мирное будущее. 

Ранее стало известно, что парламент Косова проголосовал за трансформацию сил безопасности республики в полноценную армию.

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