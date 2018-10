Американский певец и автор песен Тони Джо Уайт умер в США на 76-м году жизни.

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Тони Джо Уайт издал свой первый альбом Black and White в 1968 году. Он являлся и автором двух хитов певицы Тины Тёрнер — Steamy Windows и Undercover Agent for the Blues.

Ранее сообщалось, что американский блюзовый певец и гитарист Отис Раш умер в возрасте 84 лет.