Госдеп предупредил о «последствиях» покупки Турцией С-400

Приобретение Турцией российских систем С-400 может повлечь за собой введение санкций и «серьёзные последствия» в сфере оборонной торговли между Анкарой и Вашингтоном, заявил представитель Госдепа.

Ему задали вопрос о позиции американской стороны относительно заявления министра обороны Турции Хлуси Акара, передаёт ТАСС.

«Соединённые Штаты уже ясно давали Турции понять, что они сильно озабочены планами покупки российских ЗРС С-400. Кроме того, приобретение С-400 может потенциально привести к действиям в рамках закона CAATSA (закона о санкциях. — RT) и серьёзно сказаться на возможности США вести дела с Турцией в сфере оборонной торговли», — указал он.

Представитель ведомства отметил, что подобная покупка «не соответствует тем обязательствам, которые взяли на себя союзники на саммите» НАТО в 2016 году в Варшаве для «укрепления стойкости путём избавления от доставшегося по наследству российского военного оборудования».

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар рассказал, что установка С-400 в Турции начнётся в октябре 2019 года.

В Госдепартаменте уже отмечали, что США могут ввести санкции в отношении стран — покупателей комплексов.

В Турции прокомментировали позицию США по закупке российских С-400.