Госдеп предупредил о «последствиях» покупки Турцией С-400
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Ему задали вопрос о позиции американской стороны относительно заявления министра обороны Турции Хлуси Акара, передаёт ТАСС.
«Соединённые Штаты уже ясно давали Турции понять, что они сильно озабочены планами покупки российских ЗРС С-400. Кроме того, приобретение С-400 может потенциально привести к действиям в рамках закона CAATSA (закона о санкциях. — RT) и серьёзно сказаться на возможности США вести дела с Турцией в сфере оборонной торговли», — указал он.
Представитель ведомства отметил, что подобная покупка «не соответствует тем обязательствам, которые взяли на себя союзники на саммите» НАТО в 2016 году в Варшаве для «укрепления стойкости путём избавления от доставшегося по наследству российского военного оборудования».
Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар рассказал, что установка С-400 в Турции начнётся в октябре 2019 года.
В Госдепартаменте уже отмечали, что США могут ввести санкции в отношении стран — покупателей комплексов.
В Турции прокомментировали позицию США по закупке российских С-400.